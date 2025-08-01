CotaçõesSeções
EFA: iShares MSCI EAFE ETF

93.97 USD 0.79 (0.83%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFA para hoje mudou para -0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 93.73 e o mais alto foi 94.79.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI EAFE ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EFA hoje?

Hoje iShares MSCI EAFE ETF (EFA) está avaliado em 93.97. O instrumento é negociado dentro de 93.73 - 94.79, o fechamento de ontem foi 94.76, e o volume de negociação atingiu 11242. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFA em tempo real.

As ações de iShares MSCI EAFE ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI EAFE ETF está avaliado em 93.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.99% e USD. Monitore os movimentos de EFA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFA?

Você pode comprar ações de iShares MSCI EAFE ETF (EFA) pelo preço atual 93.97. Ordens geralmente são executadas perto de 93.97 ou 94.27, enquanto 11242 e -0.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFA?

Investir em iShares MSCI EAFE ETF envolve considerar a faixa anual 72.15 - 95.52 e o preço atual 93.97. Muitos comparam 0.10% e 10.58% antes de enviar ordens em 93.97 ou 94.27. Estude as mudanças diárias de preço de EFA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI EAFE ETF?

O maior preço de iShares MSCI EAFE ETF (EFA) no último ano foi 95.52. As ações oscilaram bastante dentro de 72.15 - 95.52, e a comparação com 94.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI EAFE ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI EAFE ETF?

O menor preço de iShares MSCI EAFE ETF (EFA) no ano foi 72.15. A comparação com o preço atual 93.97 e 72.15 - 95.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFA?

No passado iShares MSCI EAFE ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.76 e 17.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
93.73 94.79
Faixa anual
72.15 95.52
Fechamento anterior
94.76
Open
94.78
Bid
93.97
Ask
94.27
Low
93.73
High
94.79
Volume
11.242 K
Mudança diária
-0.83%
Mudança mensal
0.10%
Mudança de 6 meses
10.58%
Mudança anual
17.99%
