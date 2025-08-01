- Übersicht
EFA: iShares MSCI EAFE ETF
Der Wechselkurs von EFA hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.73 bis zu einem Hoch von 94.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI EAFE ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFA heute?
Die Aktie von iShares MSCI EAFE ETF (EFA) notiert heute bei 93.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 93.73 - 94.79 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 94.76 und das Handelsvolumen erreichte 11242. Das Live-Chart von EFA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFA Dividenden?
iShares MSCI EAFE ETF wird derzeit mit 93.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI EAFE ETF (EFA) zum aktuellen Kurs von 93.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 93.97 oder 94.27 platziert, während 11242 und -0.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI EAFE ETF müssen die jährliche Spanne 72.15 - 95.52 und der aktuelle Kurs 93.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 10.58%, bevor sie Orders zu 93.97 oder 94.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI EAFE ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI EAFE ETF (EFA) im vergangenen Jahr lag bei 95.52. Innerhalb von 72.15 - 95.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 94.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI EAFE ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI EAFE ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI EAFE ETF (EFA) im Laufe des Jahres betrug 72.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 93.97 und der Spanne 72.15 - 95.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFA statt?
iShares MSCI EAFE ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 94.76 und 17.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.76
- Eröffnung
- 94.78
- Bid
- 93.97
- Ask
- 94.27
- Tief
- 93.73
- Hoch
- 94.79
- Volumen
- 11.242 K
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 10.58%
- Jahresänderung
- 17.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%