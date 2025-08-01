- Panorámica
EFA: iShares MSCI EAFE ETF
El tipo de cambio de EFA de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.73, mientras que el máximo ha alcanzado 94.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI EAFE ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EFA hoy?
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) se evalúa hoy en 93.97. El instrumento se negocia dentro de 93.73 - 94.79; el cierre de ayer ha sido 94.76 y el volumen comercial ha alcanzado 11242. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI EAFE ETF?
iShares MSCI EAFE ETF se evalúa actualmente en 93.97. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.99% y USD. Monitoree los movimientos de EFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EFA?
Puede comprar acciones de iShares MSCI EAFE ETF (EFA) al precio actual de 93.97. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 93.97 o 94.27, mientras que 11242 y -0.85% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EFA?
Invertir en iShares MSCI EAFE ETF implica tener en cuenta el rango anual 72.15 - 95.52 y el precio actual 93.97. Muchos comparan 0.10% y 10.58% antes de colocar órdenes en 93.97 o 94.27. Estudie los cambios diarios de precios de EFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI EAFE ETF?
El precio más alto de iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en el último año ha sido 95.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 72.15 - 95.52, una comparación con 94.76 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI EAFE ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI EAFE ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI EAFE ETF (EFA) para el año ha sido 72.15. La comparación con los actuales 93.97 y 72.15 - 95.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFA?
En el pasado, iShares MSCI EAFE ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 94.76 y 17.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 94.76
- Open
- 94.78
- Bid
- 93.97
- Ask
- 94.27
- Low
- 93.73
- High
- 94.79
- Volumen
- 11.242 K
- Cambio diario
- -0.83%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 10.58%
- Cambio anual
- 17.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%