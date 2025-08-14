- Genel bakış
EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund
EES fiyatı bugün 0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.14 ve Yüksek fiyatı olarak 54.58 aralığında işlem gördü.
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
EES hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisse senedi 54.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 54.14 - 54.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 54.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8 değerine ulaştı. EES canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisse senedi şu anda 54.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.87% ve USD değerlerini izler. EES hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EES hisse senedi nasıl alınır?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisselerini şu anki 54.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 54.46 ve Ask 54.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8 ve günlük değişim oranı 0.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EES fiyat hareketlerini takip edin.
EES hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.91 - 59.34 ve mevcut fiyatı 54.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 54.46 veya Ask 54.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.12% ve 6 aylık değişim oranı 16.64% değerlerini karşılaştırır. EES fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisse senedi yıllık olarak 59.34 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.91 - 59.34). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 54.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree U.S. SmallCap Fund performansını takip edin.
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 54.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.91 - 59.34 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EES fiyat hareketlerini izleyin.
EES hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 54.27 ve yıllık değişim oranı 3.87% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 54.27
- Açılış
- 54.42
- Satış
- 54.46
- Alış
- 54.76
- Düşük
- 54.14
- Yüksek
- 54.58
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 0.35%
- Aylık değişim
- -2.12%
- 6 aylık değişim
- 16.64%
- Yıllık değişim
- 3.87%
