КотировкиРазделы
Валюты / EES
Назад в Рынок акций США

EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.46 USD 0.19 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EES за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.14, а максимальная — 54.58.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EES

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EES сегодня?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) сегодня оценивается на уровне 54.46. Инструмент торгуется в пределах 54.14 - 54.58, вчерашнее закрытие составило 54.27, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund в настоящее время оценивается в 54.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения EES на графике в реальном времени.

Как купить акции EES?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) по текущей цене 54.46. Ордера обычно размещаются около 54.46 или 54.76, тогда как 8 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EES?

Инвестирование в WisdomTree U.S. SmallCap Fund предполагает учет годового диапазона 41.91 - 59.34 и текущей цены 54.46. Многие сравнивают -2.12% и 16.64% перед размещением ордеров на 54.46 или 54.76. Изучайте ежедневные изменения цены EES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) за последний год составила 59.34. Акции заметно колебались в пределах 41.91 - 59.34, сравнение с 54.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. SmallCap Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) за год составила 41.91. Сравнение с текущими 54.46 и 41.91 - 59.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EES?

В прошлом WisdomTree U.S. SmallCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.27 и 3.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.14 54.58
Годовой диапазон
41.91 59.34
Предыдущее закрытие
54.27
Open
54.42
Bid
54.46
Ask
54.76
Low
54.14
High
54.58
Объем
8
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
-2.12%
6-месячное изменение
16.64%
Годовое изменение
3.87%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд