EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Курс EES за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.14, а максимальная — 54.58.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EES сегодня?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) сегодня оценивается на уровне 54.46. Инструмент торгуется в пределах 54.14 - 54.58, вчерашнее закрытие составило 54.27, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund в настоящее время оценивается в 54.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения EES на графике в реальном времени.
Как купить акции EES?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) по текущей цене 54.46. Ордера обычно размещаются около 54.46 или 54.76, тогда как 8 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EES?
Инвестирование в WisdomTree U.S. SmallCap Fund предполагает учет годового диапазона 41.91 - 59.34 и текущей цены 54.46. Многие сравнивают -2.12% и 16.64% перед размещением ордеров на 54.46 или 54.76. Изучайте ежедневные изменения цены EES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) за последний год составила 59.34. Акции заметно колебались в пределах 41.91 - 59.34, сравнение с 54.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. SmallCap Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) за год составила 41.91. Сравнение с текущими 54.46 и 41.91 - 59.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EES?
В прошлом WisdomTree U.S. SmallCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.27 и 3.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.27
- Open
- 54.42
- Bid
- 54.46
- Ask
- 54.76
- Low
- 54.14
- High
- 54.58
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- -2.12%
- 6-месячное изменение
- 16.64%
- Годовое изменение
- 3.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд