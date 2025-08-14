クォートセクション
通貨 / EES
株に戻る

EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.39 USD 0.12 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EESの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり54.14の安値と54.58の高値で取引されました。

WisdomTree U.S. SmallCap Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EES News

よくあるご質問

EES株の現在の価格は？

WisdomTree U.S. SmallCap Fundの株価は本日54.39です。54.14 - 54.58内で取引され、前日の終値は54.27、取引量は23に達しました。EESのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree U.S. SmallCap Fundの現在の価格は54.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.74%やUSDにも注目します。EESの動きはライブチャートで確認できます。

EES株を買う方法は？

WisdomTree U.S. SmallCap Fundの株は現在54.39で購入可能です。注文は通常54.39または54.69付近で行われ、23や-0.06%が市場の動きを示します。EESの最新情報はライブチャートで確認できます。

EES株に投資する方法は？

WisdomTree U.S. SmallCap Fundへの投資では、年間の値幅41.91 - 59.34と現在の54.39を考慮します。注文は多くの場合54.39や54.69で行われる前に、-2.25%や16.49%と比較されます。EESの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Fundの株の最高値は？

WisdomTree U.S. SmallCap Fundの過去1年の最高値は59.34でした。41.91 - 59.34内で株価は大きく変動し、54.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. SmallCap Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Fundの株の最低値は？

WisdomTree U.S. SmallCap Fund(EES)の年間最安値は41.91でした。現在の54.39や41.91 - 59.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EESの動きはライブチャートで確認できます。

EESの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree U.S. SmallCap Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.27、3.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.14 54.58
1年のレンジ
41.91 59.34
以前の終値
54.27
始値
54.42
買値
54.39
買値
54.69
安値
54.14
高値
54.58
出来高
23
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
-2.25%
6ヶ月の変化
16.49%
1年の変化
3.74%
18 10月, 土曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待