EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund
今日EES汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点54.14和高点54.58进行交易。
关注WisdomTree U.S. SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EES新闻
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- Should WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) Be on Your Investing Radar?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) Be on Your Investing Radar?
常见问题解答
EES股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票今天的定价为54.46。它在54.14 - 54.58范围内交易，昨天的收盘价为54.27，交易量达到8。EES的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. SmallCap Fund目前的价值为54.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.87%和USD。实时查看图表以跟踪EES走势。
如何购买EES股票？
您可以以54.46的当前价格购买WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票。订单通常设置在54.46或54.76附近，而8和0.07%显示市场活动。立即关注EES的实时图表更新。
如何投资EES股票？
投资WisdomTree U.S. SmallCap Fund需要考虑年度范围41.91 - 59.34和当前价格54.46。许多人在以54.46或54.76下订单之前，会比较-2.12%和。实时查看EES价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. SmallCap Fund的最高价格是59.34。在41.91 - 59.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Fund的绩效。
WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. SmallCap Fund（EES）的最低价格为41.91。将其与当前的54.46和41.91 - 59.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EES股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.27和3.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.27
- 开盘价
- 54.42
- 卖价
- 54.46
- 买价
- 54.76
- 最低价
- 54.14
- 最高价
- 54.58
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- -2.12%
- 6个月变化
- 16.64%
- 年变化
- 3.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B