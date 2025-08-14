报价部分
货币 / EES
回到股票

EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.46 USD 0.19 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EES汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点54.14和高点54.58进行交易。

关注WisdomTree U.S. SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EES新闻

常见问题解答

EES股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票今天的定价为54.46。它在54.14 - 54.58范围内交易，昨天的收盘价为54.27，交易量达到8。EES的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. SmallCap Fund目前的价值为54.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.87%和USD。实时查看图表以跟踪EES走势。

如何购买EES股票？

您可以以54.46的当前价格购买WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票。订单通常设置在54.46或54.76附近，而8和0.07%显示市场活动。立即关注EES的实时图表更新。

如何投资EES股票？

投资WisdomTree U.S. SmallCap Fund需要考虑年度范围41.91 - 59.34和当前价格54.46。许多人在以54.46或54.76下订单之前，会比较-2.12%和。实时查看EES价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. SmallCap Fund的最高价格是59.34。在41.91 - 59.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Fund的绩效。

WisdomTree U.S. SmallCap Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Fund（EES）的最低价格为41.91。将其与当前的54.46和41.91 - 59.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EES股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.27和3.87%中可见。

日范围
54.14 54.58
年范围
41.91 59.34
前一天收盘价
54.27
开盘价
54.42
卖价
54.46
买价
54.76
最低价
54.14
最高价
54.58
交易量
8
日变化
0.35%
月变化
-2.12%
6个月变化
16.64%
年变化
3.87%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B