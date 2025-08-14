CotizacionesSecciones
Divisas / EES
EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.39 USD 0.12 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EES de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.14, mientras que el máximo ha alcanzado 54.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. SmallCap Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EES hoy?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) se evalúa hoy en 54.39. El instrumento se negocia dentro de 54.14 - 54.58; el cierre de ayer ha sido 54.27 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EES en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund se evalúa actualmente en 54.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.74% y USD. Monitoree los movimientos de EES en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EES?

Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) al precio actual de 54.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.39 o 54.69, mientras que 23 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EES en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EES?

Invertir en WisdomTree U.S. SmallCap Fund implica tener en cuenta el rango anual 41.91 - 59.34 y el precio actual 54.39. Muchos comparan -2.25% y 16.49% antes de colocar órdenes en 54.39 o 54.69. Estudie los cambios diarios de precios de EES en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

El precio más alto de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) en el último año ha sido 59.34. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.91 - 59.34, una comparación con 54.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. SmallCap Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

El precio más bajo de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) para el año ha sido 41.91. La comparación con los actuales 54.39 y 41.91 - 59.34 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EES en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EES?

En el pasado, WisdomTree U.S. SmallCap Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.27 y 3.74% después de las acciones corporativas.

Rango diario
54.14 54.58
Rango anual
41.91 59.34
Cierres anteriores
54.27
Open
54.42
Bid
54.39
Ask
54.69
Low
54.14
High
54.58
Volumen
23
Cambio diario
0.22%
Cambio mensual
-2.25%
Cambio a 6 meses
16.49%
Cambio anual
3.74%
