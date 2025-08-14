- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund
El tipo de cambio de EES de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.14, mientras que el máximo ha alcanzado 54.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. SmallCap Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EES News
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- Should WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) Be on Your Investing Radar?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) Be on Your Investing Radar?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EES hoy?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) se evalúa hoy en 54.39. El instrumento se negocia dentro de 54.14 - 54.58; el cierre de ayer ha sido 54.27 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EES en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund se evalúa actualmente en 54.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.74% y USD. Monitoree los movimientos de EES en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EES?
Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) al precio actual de 54.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.39 o 54.69, mientras que 23 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EES en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EES?
Invertir en WisdomTree U.S. SmallCap Fund implica tener en cuenta el rango anual 41.91 - 59.34 y el precio actual 54.39. Muchos comparan -2.25% y 16.49% antes de colocar órdenes en 54.39 o 54.69. Estudie los cambios diarios de precios de EES en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
El precio más alto de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) en el último año ha sido 59.34. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.91 - 59.34, una comparación con 54.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. SmallCap Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
El precio más bajo de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) para el año ha sido 41.91. La comparación con los actuales 54.39 y 41.91 - 59.34 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EES en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EES?
En el pasado, WisdomTree U.S. SmallCap Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.27 y 3.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.27
- Open
- 54.42
- Bid
- 54.39
- Ask
- 54.69
- Low
- 54.14
- High
- 54.58
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- -2.25%
- Cambio a 6 meses
- 16.49%
- Cambio anual
- 3.74%