EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.46 USD 0.19 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EES ha avuto una variazione del 0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.14 e ad un massimo di 54.58.

Segui le dinamiche di WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni EES oggi?

Oggi le azioni WisdomTree U.S. SmallCap Fund sono prezzate a 54.46. Viene scambiato all'interno di 54.14 - 54.58, la chiusura di ieri è stata 54.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EES mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree U.S. SmallCap Fund pagano dividendi?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund è attualmente valutato a 54.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EES.

Come acquistare azioni EES?

Puoi acquistare azioni WisdomTree U.S. SmallCap Fund al prezzo attuale di 54.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.46 o 54.76, mentre 8 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EES sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EES?

Investire in WisdomTree U.S. SmallCap Fund implica considerare l'intervallo annuale 41.91 - 59.34 e il prezzo attuale 54.46. Molti confrontano -2.12% e 16.64% prima di effettuare ordini su 54.46 o 54.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EES con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree U.S. SmallCap Fund nell'ultimo anno è stato 59.34. All'interno di 41.91 - 59.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree U.S. SmallCap Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) nel corso dell'anno è stato 41.91. Confrontandolo con gli attuali 54.46 e 41.91 - 59.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EES muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EES?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.27 e 3.87%.

Intervallo Giornaliero
54.14 54.58
Intervallo Annuale
41.91 59.34
Chiusura Precedente
54.27
Apertura
54.42
Bid
54.46
Ask
54.76
Minimo
54.14
Massimo
54.58
Volume
8
Variazione giornaliera
0.35%
Variazione Mensile
-2.12%
Variazione Semestrale
16.64%
Variazione Annuale
3.87%
