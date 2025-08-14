KurseKategorien
Währungen / EES
Zurück zum Aktien

EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.46 USD 0.19 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EES hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.14 bis zu einem Hoch von 54.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. SmallCap Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EES News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EES heute?

Die Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) notiert heute bei 54.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.14 - 54.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.27 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von EES zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EES Dividenden?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund wird derzeit mit 54.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EES zu verfolgen.

Wie kaufe ich EES-Aktien?

Sie können Aktien von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) zum aktuellen Kurs von 54.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.46 oder 54.76 platziert, während 8 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EES auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EES-Aktien?

Bei einer Investition in WisdomTree U.S. SmallCap Fund müssen die jährliche Spanne 41.91 - 59.34 und der aktuelle Kurs 54.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.12% und 16.64%, bevor sie Orders zu 54.46 oder 54.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EES.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) im vergangenen Jahr lag bei 59.34. Innerhalb von 41.91 - 59.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. SmallCap Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) im Laufe des Jahres betrug 41.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.46 und der Spanne 41.91 - 59.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EES live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EES statt?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.27 und 3.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
54.14 54.58
Jahresspanne
41.91 59.34
Vorheriger Schlusskurs
54.27
Eröffnung
54.42
Bid
54.46
Ask
54.76
Tief
54.14
Hoch
54.58
Volumen
8
Tagesänderung
0.35%
Monatsänderung
-2.12%
6-Monatsänderung
16.64%
Jahresänderung
3.87%
17 Oktober, Freitag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Baubeginne
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.307 M
12:30
USD
Baugenehmigungen
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.312 M
12:30
USD
Baubeginne m/m
Akt
Erw
7.9%
Vorh
-8.5%
12:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
-0.1%
Vorh
0.1%
13:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
1.2%
Vorh
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
418
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
547
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B