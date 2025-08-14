- Übersicht
EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Der Wechselkurs von EES hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.14 bis zu einem Hoch von 54.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. SmallCap Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EES heute?
Die Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) notiert heute bei 54.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.14 - 54.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.27 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von EES zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EES Dividenden?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund wird derzeit mit 54.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EES zu verfolgen.
Wie kaufe ich EES-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) zum aktuellen Kurs von 54.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.46 oder 54.76 platziert, während 8 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EES auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EES-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree U.S. SmallCap Fund müssen die jährliche Spanne 41.91 - 59.34 und der aktuelle Kurs 54.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.12% und 16.64%, bevor sie Orders zu 54.46 oder 54.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EES.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) im vergangenen Jahr lag bei 59.34. Innerhalb von 41.91 - 59.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. SmallCap Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) im Laufe des Jahres betrug 41.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.46 und der Spanne 41.91 - 59.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EES live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EES statt?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.27 und 3.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.27
- Eröffnung
- 54.42
- Bid
- 54.46
- Ask
- 54.76
- Tief
- 54.14
- Hoch
- 54.58
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- -2.12%
- 6-Monatsänderung
- 16.64%
- Jahresänderung
- 3.87%
