EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund
A taxa do EES para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.14 e o mais alto foi 54.58.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. SmallCap Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EES Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EES hoje?
Hoje WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) está avaliado em 54.46. O instrumento é negociado dentro de 54.14 - 54.58, o fechamento de ontem foi 54.27, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EES em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. SmallCap Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. SmallCap Fund está avaliado em 54.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.87% e USD. Monitore os movimentos de EES no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EES?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) pelo preço atual 54.46. Ordens geralmente são executadas perto de 54.46 ou 54.76, enquanto 8 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EES no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EES?
Investir em WisdomTree U.S. SmallCap Fund envolve considerar a faixa anual 41.91 - 59.34 e o preço atual 54.46. Muitos comparam -2.12% e 16.64% antes de enviar ordens em 54.46 ou 54.76. Estude as mudanças diárias de preço de EES no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) no último ano foi 59.34. As ações oscilaram bastante dentro de 41.91 - 59.34, e a comparação com 54.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. SmallCap Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) no ano foi 41.91. A comparação com o preço atual 54.46 e 41.91 - 59.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EES em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EES?
No passado WisdomTree U.S. SmallCap Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.27 e 3.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 54.27
- Open
- 54.42
- Bid
- 54.46
- Ask
- 54.76
- Low
- 54.14
- High
- 54.58
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- -2.12%
- Mudança de 6 meses
- 16.64%
- Mudança anual
- 3.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh