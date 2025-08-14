CotaçõesSeções
EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.46 USD 0.19 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EES para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.14 e o mais alto foi 54.58.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. SmallCap Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EES hoje?

Hoje WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) está avaliado em 54.46. O instrumento é negociado dentro de 54.14 - 54.58, o fechamento de ontem foi 54.27, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EES em tempo real.

As ações de WisdomTree U.S. SmallCap Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree U.S. SmallCap Fund está avaliado em 54.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.87% e USD. Monitore os movimentos de EES no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EES?

Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) pelo preço atual 54.46. Ordens geralmente são executadas perto de 54.46 ou 54.76, enquanto 8 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EES no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EES?

Investir em WisdomTree U.S. SmallCap Fund envolve considerar a faixa anual 41.91 - 59.34 e o preço atual 54.46. Muitos comparam -2.12% e 16.64% antes de enviar ordens em 54.46 ou 54.76. Estude as mudanças diárias de preço de EES no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

O maior preço de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) no último ano foi 59.34. As ações oscilaram bastante dentro de 41.91 - 59.34, e a comparação com 54.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. SmallCap Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Fund?

O menor preço de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) no ano foi 41.91. A comparação com o preço atual 54.46 e 41.91 - 59.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EES em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EES?

No passado WisdomTree U.S. SmallCap Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.27 e 3.87% após os eventos corporativos.

Faixa diária
54.14 54.58
Faixa anual
41.91 59.34
Fechamento anterior
54.27
Open
54.42
Bid
54.46
Ask
54.76
Low
54.14
High
54.58
Volume
8
Mudança diária
0.35%
Mudança mensal
-2.12%
Mudança de 6 meses
16.64%
Mudança anual
3.87%
17 outubro, sexta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Construção de Novas Casas
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.307 milh
12:30
USD
Licenças de Construção
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.312 milh
12:30
USD
Construção de Novas Casas (Mensal)
Atu.
Projeç.
7.9%
Prév.
-8.5%
12:30
USD
Preços de Bens Importados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Preços de Bens Exportados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
13:15
USD
Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.1%
Prév.
0.1%
13:15
USD
Produção Industrial (Anual)
Atu.
Projeç.
1.2%
Prév.
0.9%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
547
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​108.6 bilh
Prév.
$​49.2 bilh