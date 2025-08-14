- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Le taux de change de EES a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.14 et à un maximum de 54.58.
Suivez la dynamique WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EES Nouvelles
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- Should WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) Be on Your Investing Radar?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) Be on Your Investing Radar?
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EES aujourd'hui ?
L'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund est cotée à 54.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.14 - 54.58, a clôturé hier à 54.27 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de EES présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund est actuellement valorisé à 54.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EES.
Comment acheter des actions EES ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. SmallCap Fund au cours actuel de 54.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.46 ou de 54.76, le 8 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EES sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EES ?
Investir dans WisdomTree U.S. SmallCap Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.91 - 59.34 et le prix actuel 54.46. Beaucoup comparent -2.12% et 16.64% avant de passer des ordres à 54.46 ou 54.76. Consultez le graphique du cours de EES en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. SmallCap Fund l'année dernière était 59.34. Au cours de 41.91 - 59.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. SmallCap Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) sur l'année a été 41.91. Sa comparaison avec 54.46 et 41.91 - 59.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EES sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EES a-t-elle été divisée ?
WisdomTree U.S. SmallCap Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.27 et 3.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 54.27
- Ouverture
- 54.42
- Bid
- 54.46
- Ask
- 54.76
- Plus Bas
- 54.14
- Plus Haut
- 54.58
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.35%
- Changement Mensuel
- -2.12%
- Changement à 6 Mois
- 16.64%
- Changement Annuel
- 3.87%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B