EES: WisdomTree U.S. SmallCap Fund

54.46 USD 0.19 (0.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EES a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.14 et à un maximum de 54.58.

Suivez la dynamique WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EES aujourd'hui ?

L'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund est cotée à 54.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.14 - 54.58, a clôturé hier à 54.27 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de EES présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund est actuellement valorisé à 54.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EES.

Comment acheter des actions EES ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. SmallCap Fund au cours actuel de 54.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.46 ou de 54.76, le 8 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EES sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EES ?

Investir dans WisdomTree U.S. SmallCap Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.91 - 59.34 et le prix actuel 54.46. Beaucoup comparent -2.12% et 16.64% avant de passer des ordres à 54.46 ou 54.76. Consultez le graphique du cours de EES en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. SmallCap Fund l'année dernière était 59.34. Au cours de 41.91 - 59.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. SmallCap Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) sur l'année a été 41.91. Sa comparaison avec 54.46 et 41.91 - 59.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EES sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EES a-t-elle été divisée ?

WisdomTree U.S. SmallCap Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.27 et 3.87% après les opérations sur titres.

Range quotidien
54.14 54.58
Range Annuel
41.91 59.34
Clôture Précédente
54.27
Ouverture
54.42
Bid
54.46
Ask
54.76
Plus Bas
54.14
Plus Haut
54.58
Volume
8
Changement quotidien
0.35%
Changement Mensuel
-2.12%
Changement à 6 Mois
16.64%
Changement Annuel
3.87%
17 octobre, vendredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permis de Construction
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons m/m
Act
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice des Prix à l'Importation m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice des Prix à l'Exportation m/m
Act
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle
Act
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle a/a
Act
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
547
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:00
USD
TIC Net Transactions à long terme
Act
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B