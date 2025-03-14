KotasyonBölümler
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

95.56 USD 0.75 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EEMA fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.33 ve Yüksek fiyatı olarak 95.71 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

EEMA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisse senedi 95.56 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 95.33 - 95.71 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 94.81 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 62 değerine ulaştı. EEMA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisse senedi şu anda 95.56 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.52% ve USD değerlerini izler. EEMA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EEMA hisse senedi nasıl alınır?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisselerini şu anki 95.56 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 95.56 ve Ask 95.86 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 62 ve günlük değişim oranı -0.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EEMA fiyat hareketlerini takip edin.

EEMA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.10 - 95.71 ve mevcut fiyatı 95.56 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 95.56 veya Ask 95.86 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.54% ve 6 aylık değişim oranı 29.22% değerlerini karşılaştırır. EEMA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisse senedi yıllık olarak 95.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.10 - 95.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 94.81 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF performansını takip edin.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.10 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 95.56 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.10 - 95.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EEMA fiyat hareketlerini izleyin.

EEMA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 94.81 ve yıllık değişim oranı 24.52% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
95.33 95.71
Yıllık aralık
64.10 95.71
Önceki kapanış
94.81
Açılış
95.63
Satış
95.56
Alış
95.86
Düşük
95.33
Yüksek
95.71
Hacim
62
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
3.54%
6 aylık değişim
29.22%
Yıllık değişim
24.52%
