Devises / EEMA
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

94.81 USD 0.77 (0.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EEMA a changé de 0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.04 et à un maximum de 94.98.

Suivez la dynamique iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EEMA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EEMA aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF est cotée à 94.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 94.04 - 94.98, a clôturé hier à 94.04 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de EEMA présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF est actuellement valorisé à 94.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EEMA.

Comment acheter des actions EEMA ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF au cours actuel de 94.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 94.81 ou de 95.11, le 57 et le 0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EEMA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EEMA ?

Investir dans iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 64.10 - 95.24 et le prix actuel 94.81. Beaucoup comparent 2.73% et 28.21% avant de passer des ordres à 94.81 ou 95.11. Consultez le graphique du cours de EEMA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF l'année dernière était 95.24. Au cours de 64.10 - 95.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) sur l'année a été 64.10. Sa comparaison avec 94.81 et 64.10 - 95.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EEMA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EEMA a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.04 et 23.55% après les opérations sur titres.

Range quotidien
94.04 94.98
Range Annuel
64.10 95.24
Clôture Précédente
94.04
Ouverture
94.04
Bid
94.81
Ask
95.11
Plus Bas
94.04
Plus Haut
94.98
Volume
57
Changement quotidien
0.82%
Changement Mensuel
2.73%
Changement à 6 Mois
28.21%
Changement Annuel
23.55%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
420
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
550
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev