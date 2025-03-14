- Aperçu
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Le taux de change de EEMA a changé de 0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.04 et à un maximum de 94.98.
Suivez la dynamique iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EEMA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EEMA aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF est cotée à 94.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 94.04 - 94.98, a clôturé hier à 94.04 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de EEMA présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF est actuellement valorisé à 94.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EEMA.
Comment acheter des actions EEMA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF au cours actuel de 94.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 94.81 ou de 95.11, le 57 et le 0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EEMA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EEMA ?
Investir dans iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 64.10 - 95.24 et le prix actuel 94.81. Beaucoup comparent 2.73% et 28.21% avant de passer des ordres à 94.81 ou 95.11. Consultez le graphique du cours de EEMA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF l'année dernière était 95.24. Au cours de 64.10 - 95.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) sur l'année a été 64.10. Sa comparaison avec 94.81 et 64.10 - 95.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EEMA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EEMA a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.04 et 23.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 94.04
- Ouverture
- 94.04
- Bid
- 94.81
- Ask
- 95.11
- Plus Bas
- 94.04
- Plus Haut
- 94.98
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- 0.82%
- Changement Mensuel
- 2.73%
- Changement à 6 Mois
- 28.21%
- Changement Annuel
- 23.55%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev