EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

95.56 USD 0.75 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EEMA за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.33, а максимальная — 95.71.

Следите за динамикой iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EEMA сегодня?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) сегодня оценивается на уровне 95.56. Инструмент торгуется в пределах 95.33 - 95.71, вчерашнее закрытие составило 94.81, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF в настоящее время оценивается в 95.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.52% и USD. Отслеживайте движения EEMA на графике в реальном времени.

Как купить акции EEMA?

Вы можете купить акции iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) по текущей цене 95.56. Ордера обычно размещаются около 95.56 или 95.86, тогда как 62 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EEMA?

Инвестирование в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF предполагает учет годового диапазона 64.10 - 95.24 и текущей цены 95.56. Многие сравнивают 3.54% и 29.22% перед размещением ордеров на 95.56 или 95.86. Изучайте ежедневные изменения цены EEMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) за последний год составила 95.24. Акции заметно колебались в пределах 64.10 - 95.24, сравнение с 94.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) за год составила 64.10. Сравнение с текущими 95.56 и 64.10 - 95.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EEMA?

В прошлом iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.81 и 24.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.33 95.71
Годовой диапазон
64.10 95.71
Предыдущее закрытие
94.81
Open
95.63
Bid
95.56
Ask
95.86
Low
95.33
High
95.71
Объем
62
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
3.54%
6-месячное изменение
29.22%
Годовое изменение
24.52%
24 октября, пятница
12:30
USD
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
0.4%
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.2%
Прог.
Пред.
0.3%
12:30
USD
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
3.0%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс потребительских цен
Акт.
324.368
Прог.
Пред.
323.364
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
Прог.
0.694 млн
Пред.
0.800 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
Прог.
-1.0%
Пред.
20.5%
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
53.6
Прог.
55.0
Пред.
55.0
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
50.3
Прог.
51.2
Пред.
51.2
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.6%
Прог.
4.6%
Пред.
4.6%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.9%
Прог.
3.7%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
420
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
550
Прог.
Пред.
548
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.