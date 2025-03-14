- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Der Wechselkurs von EEMA hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.33 bis zu einem Hoch von 95.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEMA News
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Equity Market Outlook Q4 2025
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- Global Economic Outlook: September 2025
- EPHE: Philippine Equities Are Inexpensive, While H2 Looks More Promising
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Global Economic Outlook: March 2025
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EEMA heute?
Die Aktie von iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) notiert heute bei 95.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 95.33 - 95.71 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 94.81 und das Handelsvolumen erreichte 62. Das Live-Chart von EEMA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EEMA Dividenden?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF wird derzeit mit 95.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EEMA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EEMA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) zum aktuellen Kurs von 95.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 95.56 oder 95.86 platziert, während 62 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EEMA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EEMA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF müssen die jährliche Spanne 64.10 - 95.71 und der aktuelle Kurs 95.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.54% und 29.22%, bevor sie Orders zu 95.56 oder 95.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EEMA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) im vergangenen Jahr lag bei 95.71. Innerhalb von 64.10 - 95.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 94.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) im Laufe des Jahres betrug 64.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 95.56 und der Spanne 64.10 - 95.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EEMA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EEMA statt?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 94.81 und 24.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.81
- Eröffnung
- 95.63
- Bid
- 95.56
- Ask
- 95.86
- Tief
- 95.33
- Hoch
- 95.71
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 3.54%
- 6-Monatsänderung
- 29.22%
- Jahresänderung
- 24.52%