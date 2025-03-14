- Panorámica
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
El tipo de cambio de EEMA de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.33, mientras que el máximo ha alcanzado 95.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EEMA hoy?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) se evalúa hoy en 95.56. El instrumento se negocia dentro de 95.33 - 95.71; el cierre de ayer ha sido 94.81 y el volumen comercial ha alcanzado 62. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EEMA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF se evalúa actualmente en 95.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.52% y USD. Monitoree los movimientos de EEMA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EEMA?
Puede comprar acciones de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) al precio actual de 95.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 95.56 o 95.86, mientras que 62 y -0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EEMA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EEMA?
Invertir en iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF implica tener en cuenta el rango anual 64.10 - 95.71 y el precio actual 95.56. Muchos comparan 3.54% y 29.22% antes de colocar órdenes en 95.56 o 95.86. Estudie los cambios diarios de precios de EEMA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) en el último año ha sido 95.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 64.10 - 95.71, una comparación con 94.81 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) para el año ha sido 64.10. La comparación con los actuales 95.56 y 64.10 - 95.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EEMA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EEMA?
En el pasado, iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 94.81 y 24.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 94.81
- Open
- 95.63
- Bid
- 95.56
- Ask
- 95.86
- Low
- 95.33
- High
- 95.71
- Volumen
- 62
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 3.54%
- Cambio a 6 meses
- 29.22%
- Cambio anual
- 24.52%