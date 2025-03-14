- Visão do mercado
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
A taxa do EEMA para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.33 e o mais alto foi 95.71.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EEMA hoje?
Hoje iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) está avaliado em 95.56. O instrumento é negociado dentro de 95.33 - 95.71, o fechamento de ontem foi 94.81, e o volume de negociação atingiu 62. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EEMA em tempo real.
As ações de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF está avaliado em 95.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.52% e USD. Monitore os movimentos de EEMA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EEMA?
Você pode comprar ações de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) pelo preço atual 95.56. Ordens geralmente são executadas perto de 95.56 ou 95.86, enquanto 62 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EEMA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EEMA?
Investir em iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF envolve considerar a faixa anual 64.10 - 95.24 e o preço atual 95.56. Muitos comparam 3.54% e 29.22% antes de enviar ordens em 95.56 ou 95.86. Estude as mudanças diárias de preço de EEMA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
O maior preço de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) no último ano foi 95.24. As ações oscilaram bastante dentro de 64.10 - 95.24, e a comparação com 94.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
O menor preço de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) no ano foi 64.10. A comparação com o preço atual 95.56 e 64.10 - 95.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EEMA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EEMA?
No passado iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.81 e 24.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 94.81
- Open
- 95.63
- Bid
- 95.56
- Ask
- 95.86
- Low
- 95.33
- High
- 95.71
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 0.79%
- Mudança mensal
- 3.54%
- Mudança de 6 meses
- 29.22%
- Mudança anual
- 24.52%
