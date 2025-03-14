CotaçõesSeções
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

95.56 USD 0.75 (0.79%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EEMA para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.33 e o mais alto foi 95.71.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EEMA Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EEMA hoje?

Hoje iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) está avaliado em 95.56. O instrumento é negociado dentro de 95.33 - 95.71, o fechamento de ontem foi 94.81, e o volume de negociação atingiu 62. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EEMA em tempo real.

As ações de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF está avaliado em 95.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.52% e USD. Monitore os movimentos de EEMA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EEMA?

Você pode comprar ações de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) pelo preço atual 95.56. Ordens geralmente são executadas perto de 95.56 ou 95.86, enquanto 62 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EEMA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EEMA?

Investir em iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF envolve considerar a faixa anual 64.10 - 95.24 e o preço atual 95.56. Muitos comparam 3.54% e 29.22% antes de enviar ordens em 95.56 ou 95.86. Estude as mudanças diárias de preço de EEMA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?

O maior preço de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) no último ano foi 95.24. As ações oscilaram bastante dentro de 64.10 - 95.24, e a comparação com 94.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?

O menor preço de iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) no ano foi 64.10. A comparação com o preço atual 95.56 e 64.10 - 95.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EEMA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EEMA?

No passado iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.81 e 24.52% após os eventos corporativos.

Faixa diária
95.33 95.71
Faixa anual
64.10 95.71
Fechamento anterior
94.81
Open
95.63
Bid
95.56
Ask
95.86
Low
95.33
High
95.71
Volume
62
Mudança diária
0.79%
Mudança mensal
3.54%
Mudança de 6 meses
29.22%
Mudança anual
24.52%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
420
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
550
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.