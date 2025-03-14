- Panoramica
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Il tasso di cambio EEMA ha avuto una variazione del 0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.04 e ad un massimo di 94.98.
Segui le dinamiche di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EEMA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EEMA oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF sono prezzate a 94.81. Viene scambiato all'interno di 94.04 - 94.98, la chiusura di ieri è stata 94.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EEMA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF pagano dividendi?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF è attualmente valutato a 94.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EEMA.
Come acquistare azioni EEMA?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF al prezzo attuale di 94.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 94.81 o 95.11, mentre 57 e 0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EEMA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EEMA?
Investire in iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF implica considerare l'intervallo annuale 64.10 - 95.71 e il prezzo attuale 94.81. Molti confrontano 2.73% e 28.21% prima di effettuare ordini su 94.81 o 95.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EEMA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF nell'ultimo anno è stato 95.71. All'interno di 64.10 - 95.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 94.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) nel corso dell'anno è stato 64.10. Confrontandolo con gli attuali 94.81 e 64.10 - 95.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EEMA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EEMA?
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 94.04 e 23.55%.
- Chiusura Precedente
- 94.04
- Apertura
- 94.04
- Bid
- 94.81
- Ask
- 95.11
- Minimo
- 94.04
- Massimo
- 94.98
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 0.82%
- Variazione Mensile
- 2.73%
- Variazione Semestrale
- 28.21%
- Variazione Annuale
- 23.55%
