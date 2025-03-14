QuotazioniSezioni
EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

94.81 USD 0.77 (0.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EEMA ha avuto una variazione del 0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.04 e ad un massimo di 94.98.

Segui le dinamiche di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

EEMA News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EEMA oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF sono prezzate a 94.81. Viene scambiato all'interno di 94.04 - 94.98, la chiusura di ieri è stata 94.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EEMA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF pagano dividendi?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF è attualmente valutato a 94.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EEMA.

Come acquistare azioni EEMA?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF al prezzo attuale di 94.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 94.81 o 95.11, mentre 57 e 0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EEMA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EEMA?

Investire in iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF implica considerare l'intervallo annuale 64.10 - 95.71 e il prezzo attuale 94.81. Molti confrontano 2.73% e 28.21% prima di effettuare ordini su 94.81 o 95.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EEMA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF nell'ultimo anno è stato 95.71. All'interno di 64.10 - 95.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 94.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) nel corso dell'anno è stato 64.10. Confrontandolo con gli attuali 94.81 e 64.10 - 95.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EEMA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EEMA?

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 94.04 e 23.55%.

Intervallo Giornaliero
94.04 94.98
Intervallo Annuale
64.10 95.71
Chiusura Precedente
94.04
Apertura
94.04
Bid
94.81
Ask
95.11
Minimo
94.04
Massimo
94.98
Volume
57
Variazione giornaliera
0.82%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
28.21%
Variazione Annuale
23.55%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
420
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
550
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev