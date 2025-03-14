クォートセクション
通貨 / EEMA
株に戻る

EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

95.56 USD 0.75 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EEMAの今日の為替レートは、0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり95.33の安値と95.71の高値で取引されました。

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EEMA News

よくあるご質問

EEMA株の現在の価格は？

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの株価は本日95.56です。95.33 - 95.71内で取引され、前日の終値は94.81、取引量は62に達しました。EEMAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの現在の価格は95.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.52%やUSDにも注目します。EEMAの動きはライブチャートで確認できます。

EEMA株を買う方法は？

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの株は現在95.56で購入可能です。注文は通常95.56または95.86付近で行われ、62や-0.07%が市場の動きを示します。EEMAの最新情報はライブチャートで確認できます。

EEMA株に投資する方法は？

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFへの投資では、年間の値幅64.10 - 95.71と現在の95.56を考慮します。注文は多くの場合95.56や95.86で行われる前に、3.54%や29.22%と比較されます。EEMAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの過去1年の最高値は95.71でした。64.10 - 95.71内で株価は大きく変動し、94.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF(EEMA)の年間最安値は64.10でした。現在の95.56や64.10 - 95.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EEMAの動きはライブチャートで確認できます。

EEMAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、94.81、24.52%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
95.33 95.71
1年のレンジ
64.10 95.71
以前の終値
94.81
始値
95.63
買値
95.56
買値
95.86
安値
95.33
高値
95.71
出来高
62
1日の変化
0.79%
1ヶ月の変化
3.54%
6ヶ月の変化
29.22%
1年の変化
24.52%
25 10月, 土曜日