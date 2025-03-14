EEMA: iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
今日EEMA汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点95.33和高点95.71进行交易。
关注iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EEMA新闻
常见问题解答
EEMA股票今天的价格是多少？
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF股票今天的定价为95.56。它在95.33 - 95.71范围内交易，昨天的收盘价为94.81，交易量达到62。EEMA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF目前的价值为95.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.52%和USD。实时查看图表以跟踪EEMA走势。
如何购买EEMA股票？
您可以以95.56的当前价格购买iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF股票。订单通常设置在95.56或95.86附近，而62和-0.07%显示市场活动。立即关注EEMA的实时图表更新。
如何投资EEMA股票？
投资iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF需要考虑年度范围64.10 - 95.24和当前价格95.56。许多人在以95.56或95.86下订单之前，会比较3.54%和。实时查看EEMA价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF的最高价格是95.24。在64.10 - 95.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF的绩效。
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF（EEMA）的最低价格为64.10。将其与当前的95.56和64.10 - 95.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EEMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EEMA股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.81和24.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.81
- 开盘价
- 95.63
- 卖价
- 95.56
- 买价
- 95.86
- 最低价
- 95.33
- 最高价
- 95.71
- 交易量
- 62
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- 3.54%
- 6个月变化
- 29.22%
- 年变化
- 24.52%
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 324.368
- 预测值
- 前值
- 323.364
- 实际值
-
- 预测值
- 0.694 M
- 前值
- 0.800 M
- 实际值
-
- 预测值
- -1.0%
- 前值
- 20.5%
- 实际值
- 53.6
- 预测值
- 55.0
- 前值
- 55.0
- 实际值
- 50.3
- 预测值
- 51.2
- 前值
- 51.2
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 4.6%
- 实际值
- 3.9%
- 预测值
- 3.7%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 420
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
- 550
- 预测值
- 前值
- 548
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值