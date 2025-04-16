FiyatlarBölümler
EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF

112.02 USD 1.38 (1.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EDEN fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.02 ve Yüksek fiyatı olarak 112.23 aralığında işlem gördü.

iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
112.02 112.23
Yıllık aralık
91.32 125.04
Önceki kapanış
113.40
Açılış
112.23
Satış
112.02
Alış
112.32
Düşük
112.02
Yüksek
112.23
Hacim
2
Günlük değişim
-1.22%
Aylık değişim
2.29%
6 aylık değişim
8.22%
Yıllık değişim
-10.29%
21 Eylül, Pazar