Dövizler / EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
112.02 USD 1.38 (1.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EDEN fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.02 ve Yüksek fiyatı olarak 112.23 aralığında işlem gördü.
iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EDEN haberleri
Günlük aralık
112.02 112.23
Yıllık aralık
91.32 125.04
- Önceki kapanış
- 113.40
- Açılış
- 112.23
- Satış
- 112.02
- Alış
- 112.32
- Düşük
- 112.02
- Yüksek
- 112.23
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -1.22%
- Aylık değişim
- 2.29%
- 6 aylık değişim
- 8.22%
- Yıllık değişim
- -10.29%
21 Eylül, Pazar