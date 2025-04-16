КотировкиРазделы
EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF

111.39 USD 0.72 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EDEN за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.96, а максимальная — 111.39.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
110.96 111.39
Годовой диапазон
91.32 125.04
Предыдущее закрытие
110.67
Open
111.06
Bid
111.39
Ask
111.69
Low
110.96
High
111.39
Объем
4
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
1.72%
6-месячное изменение
7.61%
Годовое изменение
-10.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.