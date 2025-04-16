Валюты / EDEN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
111.39 USD 0.72 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDEN за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.96, а максимальная — 111.39.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EDEN
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.92%
- Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,92%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.02%
- Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,02%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.15%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.78%
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.84%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.18%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- Edenred free cash flow turns negative as revenue growth slows in Q2
- France stocks mixed at close of trade; CAC 40 down 0.01%
- Edenred shares rise on French meal voucher update, Brazil eyes fee cap
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.69%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.34%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.11%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.65%
- BOE: Poorly Positioned For The Current Environment, Resulting In Falling NAV (NYSE:BOE)
- European stocks fall on trade uncertainty; ASML follows Nvidia lower
- Edenred keeps guidance despite mixed Q1 and weakness in key units
Дневной диапазон
110.96 111.39
Годовой диапазон
91.32 125.04
- Предыдущее закрытие
- 110.67
- Open
- 111.06
- Bid
- 111.39
- Ask
- 111.69
- Low
- 110.96
- High
- 111.39
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 1.72%
- 6-месячное изменение
- 7.61%
- Годовое изменение
- -10.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.