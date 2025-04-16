KurseKategorien
Währungen / EDEN
Zurück zum Aktien

EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF

112.02 USD 1.38 (1.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EDEN hat sich für heute um -1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 112.02 bis zu einem Hoch von 112.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDEN News

Tagesspanne
112.02 112.23
Jahresspanne
91.32 125.04
Vorheriger Schlusskurs
113.40
Eröffnung
112.23
Bid
112.02
Ask
112.32
Tief
112.02
Hoch
112.23
Volumen
2
Tagesänderung
-1.22%
Monatsänderung
2.29%
6-Monatsänderung
8.22%
Jahresänderung
-10.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K