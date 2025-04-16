Währungen / EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
112.02 USD 1.38 (1.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDEN hat sich für heute um -1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 112.02 bis zu einem Hoch von 112.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
112.02 112.23
Jahresspanne
91.32 125.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 113.40
- Eröffnung
- 112.23
- Bid
- 112.02
- Ask
- 112.32
- Tief
- 112.02
- Hoch
- 112.23
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.22%
- Monatsänderung
- 2.29%
- 6-Monatsänderung
- 8.22%
- Jahresänderung
- -10.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K