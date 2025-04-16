Divisas / EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
111.39 USD 0.72 (0.65%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDEN de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.96, mientras que el máximo ha alcanzado 111.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EDEN News
Rango diario
110.96 111.39
Rango anual
91.32 125.04
- Cierres anteriores
- 110.67
- Open
- 111.06
- Bid
- 111.39
- Ask
- 111.69
- Low
- 110.96
- High
- 111.39
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- 1.72%
- Cambio a 6 meses
- 7.61%
- Cambio anual
- -10.80%
