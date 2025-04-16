Devises / EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
112.02 USD 1.38 (1.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EDEN a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.02 et à un maximum de 112.23.
Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
112.02 112.23
Range Annuel
91.32 125.04
- Clôture Précédente
- 113.40
- Ouverture
- 112.23
- Bid
- 112.02
- Ask
- 112.32
- Plus Bas
- 112.02
- Plus Haut
- 112.23
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- 2.29%
- Changement à 6 Mois
- 8.22%
- Changement Annuel
- -10.29%
20 septembre, samedi