CotationsSections
Devises / EDEN
Retour à Actions

EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF

112.02 USD 1.38 (1.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EDEN a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.02 et à un maximum de 112.23.

Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDEN Nouvelles

Range quotidien
112.02 112.23
Range Annuel
91.32 125.04
Clôture Précédente
113.40
Ouverture
112.23
Bid
112.02
Ask
112.32
Plus Bas
112.02
Plus Haut
112.23
Volume
2
Changement quotidien
-1.22%
Changement Mensuel
2.29%
Changement à 6 Mois
8.22%
Changement Annuel
-10.29%
20 septembre, samedi