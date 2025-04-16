QuotazioniSezioni
EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF

112.02 USD 1.38 (1.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDEN ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.02 e ad un massimo di 112.23.

Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
112.02 112.23
Intervallo Annuale
91.32 125.04
Chiusura Precedente
113.40
Apertura
112.23
Bid
112.02
Ask
112.32
Minimo
112.02
Massimo
112.23
Volume
2
Variazione giornaliera
-1.22%
Variazione Mensile
2.29%
Variazione Semestrale
8.22%
Variazione Annuale
-10.29%
