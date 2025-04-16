Valute / EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
112.02 USD 1.38 (1.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDEN ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.02 e ad un massimo di 112.23.
Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
112.02 112.23
Intervallo Annuale
91.32 125.04
- Chiusura Precedente
- 113.40
- Apertura
- 112.23
- Bid
- 112.02
- Ask
- 112.32
- Minimo
- 112.02
- Massimo
- 112.23
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- 2.29%
- Variazione Semestrale
- 8.22%
- Variazione Annuale
- -10.29%
21 settembre, domenica