통화 / EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
112.02 USD 1.38 (1.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EDEN 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 112.02이고 고가는 112.23이었습니다.
iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
112.02 112.23
년간 변동
91.32 125.04
- 이전 종가
- 113.40
- 시가
- 112.23
- Bid
- 112.02
- Ask
- 112.32
- 저가
- 112.02
- 고가
- 112.23
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- 2.29%
- 6개월 변동
- 8.22%
- 년간 변동율
- -10.29%
20 9월, 토요일