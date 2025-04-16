시세섹션
통화 / EDEN
주식로 돌아가기

EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF

112.02 USD 1.38 (1.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EDEN 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 112.02이고 고가는 112.23이었습니다.

iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDEN News

일일 변동 비율
112.02 112.23
년간 변동
91.32 125.04
이전 종가
113.40
시가
112.23
Bid
112.02
Ask
112.32
저가
112.02
고가
112.23
볼륨
2
일일 변동
-1.22%
월 변동
2.29%
6개월 변동
8.22%
년간 변동율
-10.29%
20 9월, 토요일