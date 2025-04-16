通貨 / EDEN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
113.40 USD 2.01 (1.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDENの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり113.40の安値と113.84の高値で取引されました。
iShares Inc iShares MSCI Denmark ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDEN News
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.40%
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.92%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.02%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.15%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.78%
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.84%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.18%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- Edenred free cash flow turns negative as revenue growth slows in Q2
- France stocks mixed at close of trade; CAC 40 down 0.01%
- Edenred shares rise on French meal voucher update, Brazil eyes fee cap
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.69%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.34%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.11%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.65%
- BOE: Poorly Positioned For The Current Environment, Resulting In Falling NAV (NYSE:BOE)
- European stocks fall on trade uncertainty; ASML follows Nvidia lower
- Edenred keeps guidance despite mixed Q1 and weakness in key units
1日のレンジ
113.40 113.84
1年のレンジ
91.32 125.04
- 以前の終値
- 111.39
- 始値
- 113.84
- 買値
- 113.40
- 買値
- 113.70
- 安値
- 113.40
- 高値
- 113.84
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 3.55%
- 6ヶ月の変化
- 9.55%
- 1年の変化
- -9.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K