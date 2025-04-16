Moedas / EDEN
EDEN: iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF
113.40 USD 2.01 (1.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EDEN para hoje mudou para 1.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.40 e o mais alto foi 113.84.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Denmark ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
113.40 113.84
Faixa anual
91.32 125.04
- Fechamento anterior
- 111.39
- Open
- 113.84
- Bid
- 113.40
- Ask
- 113.70
- Low
- 113.40
- High
- 113.84
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.80%
- Mudança mensal
- 3.55%
- Mudança de 6 meses
- 9.55%
- Mudança anual
- -9.19%
