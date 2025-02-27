FiyatlarBölümler
ECPG: Encore Capital Group Inc

45.15 USD 0.94 (2.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ECPG fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.07 ve Yüksek fiyatı olarak 46.24 aralığında işlem gördü.

Encore Capital Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.07 46.24
Yıllık aralık
26.45 51.77
Önceki kapanış
46.09
Açılış
46.21
Satış
45.15
Alış
45.45
Düşük
45.07
Yüksek
46.24
Hacim
668
Günlük değişim
-2.04%
Aylık değişim
9.37%
6 aylık değişim
31.90%
Yıllık değişim
-3.61%
