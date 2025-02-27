통화 / ECPG
ECPG: Encore Capital Group Inc
45.15 USD 0.94 (2.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ECPG 환율이 오늘 -2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.07이고 고가는 46.24이었습니다.
Encore Capital Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ECPG News
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/9/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- JMP reiterates Market Outperform rating on Encore Capital stock
- Encore Capital Q2 2025 presentation: Record collections drive 86% EPS growth
- Encore Capital earnings beat by $1.10, revenue topped estimates
- Encore Capital (ECPG) Q2 EPS Jumps 86%
- Encore Capital Group (ECPG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regional Management (RM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- OneMain Holdings (OMF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enova International (ENVA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Jefferies starts Jefferson Capital at Buy on growth, compliance track record
- An IPO from a collections company offers a fresh way to profit as consumers struggle
- Debt collector Jefferson Capital valued at $1.2 billion in strong Nasdaq debut
- Jefferson Capital, existing shareholders raise $150 million in US IPO
- Jefferson Capital, existing shareholders raise $150 million in US IPO
- J.C. Flowers-backed Jefferson Capital eyes $1.1 billion valuation in US IPO
- Encore Capital upsizes credit facility to $1.485 billion
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Encore Capital Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ECPG)
- Encore Capital Group, Inc. (ECPG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
45.07 46.24
년간 변동
26.45 51.77
- 이전 종가
- 46.09
- 시가
- 46.21
- Bid
- 45.15
- Ask
- 45.45
- 저가
- 45.07
- 고가
- 46.24
- 볼륨
- 668
- 일일 변동
- -2.04%
- 월 변동
- 9.37%
- 6개월 변동
- 31.90%
- 년간 변동율
- -3.61%
20 9월, 토요일