ECPG: Encore Capital Group Inc

45.15 USD 0.94 (2.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECPG ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.07 e ad un massimo di 46.24.

Segui le dinamiche di Encore Capital Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
45.07 46.24
Intervallo Annuale
26.45 51.77
Chiusura Precedente
46.09
Apertura
46.21
Bid
45.15
Ask
45.45
Minimo
45.07
Massimo
46.24
Volume
668
Variazione giornaliera
-2.04%
Variazione Mensile
9.37%
Variazione Semestrale
31.90%
Variazione Annuale
-3.61%
20 settembre, sabato