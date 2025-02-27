Valute / ECPG
ECPG: Encore Capital Group Inc
45.15 USD 0.94 (2.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECPG ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.07 e ad un massimo di 46.24.
Segui le dinamiche di Encore Capital Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.07 46.24
Intervallo Annuale
26.45 51.77
- Chiusura Precedente
- 46.09
- Apertura
- 46.21
- Bid
- 45.15
- Ask
- 45.45
- Minimo
- 45.07
- Massimo
- 46.24
- Volume
- 668
- Variazione giornaliera
- -2.04%
- Variazione Mensile
- 9.37%
- Variazione Semestrale
- 31.90%
- Variazione Annuale
- -3.61%
20 settembre, sabato