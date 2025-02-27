Moedas / ECPG
ECPG: Encore Capital Group Inc
45.79 USD 1.14 (2.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECPG para hoje mudou para 2.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.96 e o mais alto foi 46.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Encore Capital Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
44.96 46.11
Faixa anual
26.45 51.77
- Fechamento anterior
- 44.65
- Open
- 44.96
- Bid
- 45.79
- Ask
- 46.09
- Low
- 44.96
- High
- 46.11
- Volume
- 109
- Mudança diária
- 2.55%
- Mudança mensal
- 10.93%
- Mudança de 6 meses
- 33.77%
- Mudança anual
- -2.24%
