ECPG: Encore Capital Group Inc
44.56 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECPG за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.42, а максимальная — 45.16.
Следите за динамикой Encore Capital Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ECPG
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/9/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- JMP reiterates Market Outperform rating on Encore Capital stock
- Encore Capital Q2 2025 presentation: Record collections drive 86% EPS growth
- Encore Capital earnings beat by $1.10, revenue topped estimates
- Encore Capital (ECPG) Q2 EPS Jumps 86%
- Encore Capital Group (ECPG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regional Management (RM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- OneMain Holdings (OMF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enova International (ENVA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Jefferies starts Jefferson Capital at Buy on growth, compliance track record
- An IPO from a collections company offers a fresh way to profit as consumers struggle
- Debt collector Jefferson Capital valued at $1.2 billion in strong Nasdaq debut
- Jefferson Capital, existing shareholders raise $150 million in US IPO
- Jefferson Capital, existing shareholders raise $150 million in US IPO
- J.C. Flowers-backed Jefferson Capital eyes $1.1 billion valuation in US IPO
- Encore Capital upsizes credit facility to $1.485 billion
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Encore Capital Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ECPG)
- Encore Capital Group, Inc. (ECPG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
44.42 45.16
Годовой диапазон
26.45 51.77
- Предыдущее закрытие
- 44.74
- Open
- 44.73
- Bid
- 44.56
- Ask
- 44.86
- Low
- 44.42
- High
- 45.16
- Объем
- 754
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 7.95%
- 6-месячное изменение
- 30.18%
- Годовое изменение
- -4.87%
