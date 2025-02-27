КотировкиРазделы
ECPG: Encore Capital Group Inc

44.56 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ECPG за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.42, а максимальная — 45.16.

Следите за динамикой Encore Capital Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.42 45.16
Годовой диапазон
26.45 51.77
Предыдущее закрытие
44.74
Open
44.73
Bid
44.56
Ask
44.86
Low
44.42
High
45.16
Объем
754
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
7.95%
6-месячное изменение
30.18%
Годовое изменение
-4.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.