ECPG: Encore Capital Group Inc
46.09 USD 1.44 (3.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECPGの今日の為替レートは、3.23%変化しました。日中、通貨は1あたり44.96の安値と46.50の高値で取引されました。
Encore Capital Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
44.96 46.50
1年のレンジ
26.45 51.77
- 以前の終値
- 44.65
- 始値
- 44.96
- 買値
- 46.09
- 買値
- 46.39
- 安値
- 44.96
- 高値
- 46.50
- 出来高
- 745
- 1日の変化
- 3.23%
- 1ヶ月の変化
- 11.65%
- 6ヶ月の変化
- 34.65%
- 1年の変化
- -1.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K