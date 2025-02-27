KurseKategorien
ECPG: Encore Capital Group Inc

46.09 USD 1.44 (3.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECPG hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.96 bis zu einem Hoch von 46.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Encore Capital Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
44.96 46.50
Jahresspanne
26.45 51.77
Vorheriger Schlusskurs
44.65
Eröffnung
44.96
Bid
46.09
Ask
46.39
Tief
44.96
Hoch
46.50
Volumen
745
Tagesänderung
3.23%
Monatsänderung
11.65%
6-Monatsänderung
34.65%
Jahresänderung
-1.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K