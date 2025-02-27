Währungen / ECPG
ECPG: Encore Capital Group Inc
46.09 USD 1.44 (3.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECPG hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.96 bis zu einem Hoch von 46.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Encore Capital Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
44.96 46.50
Jahresspanne
26.45 51.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.65
- Eröffnung
- 44.96
- Bid
- 46.09
- Ask
- 46.39
- Tief
- 44.96
- Hoch
- 46.50
- Volumen
- 745
- Tagesänderung
- 3.23%
- Monatsänderung
- 11.65%
- 6-Monatsänderung
- 34.65%
- Jahresänderung
- -1.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K