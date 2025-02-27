货币 / ECPG
ECPG: Encore Capital Group Inc
45.21 USD 0.65 (1.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ECPG汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点44.46和高点45.27进行交易。
关注Encore Capital Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ECPG新闻
日范围
44.46 45.27
年范围
26.45 51.77
- 前一天收盘价
- 44.56
- 开盘价
- 44.49
- 卖价
- 45.21
- 买价
- 45.51
- 最低价
- 44.46
- 最高价
- 45.27
- 交易量
- 135
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- 9.52%
- 6个月变化
- 32.08%
- 年变化
- -3.48%
