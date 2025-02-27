CotationsSections
ECPG: Encore Capital Group Inc

45.15 USD 0.94 (2.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ECPG a changé de -2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.07 et à un maximum de 46.24.

Suivez la dynamique Encore Capital Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECPG Nouvelles

Range quotidien
45.07 46.24
Range Annuel
26.45 51.77
Clôture Précédente
46.09
Ouverture
46.21
Bid
45.15
Ask
45.45
Plus Bas
45.07
Plus Haut
46.24
Volume
668
Changement quotidien
-2.04%
Changement Mensuel
9.37%
Changement à 6 Mois
31.90%
Changement Annuel
-3.61%
