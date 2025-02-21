- Genel bakış
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd
ECF fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.30 ve Yüksek fiyatı olarak 12.40 aralığında işlem gördü.
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ECF haberleri
Sıkça sorulan sorular
ECF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Ellsworth Growth and Income Fund Ltd hisse senedi 12.30 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 12.30 - 12.40 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 12.40 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. ECF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd hisse senedi temettü ödüyor mu?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd hisse senedi şu anda 12.30 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 33.26% ve USD değerlerini izler. ECF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ECF hisse senedi nasıl alınır?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd hisselerini şu anki 12.30 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 12.30 ve Ask 12.60 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı -0.81% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ECF fiyat hareketlerini takip edin.
ECF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 8.15 - 12.55 ve mevcut fiyatı 12.30 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 12.30 veya Ask 12.60 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 6.22% ve 6 aylık değişim oranı 34.72% değerlerini karşılaştırır. ECF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD hisse senedi yıllık olarak 12.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 8.15 - 12.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 12.40 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ellsworth Growth and Income Fund Ltd performansını takip edin.
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 8.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 12.30 ve hareket ettiği yıllık aralık 8.15 - 12.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ECF fiyat hareketlerini izleyin.
ECF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 12.40 ve yıllık değişim oranı 33.26% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 12.40
- Açılış
- 12.40
- Satış
- 12.30
- Alış
- 12.60
- Düşük
- 12.30
- Yüksek
- 12.40
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- -0.81%
- Aylık değişim
- 6.22%
- 6 aylık değişim
- 34.72%
- Yıllık değişim
- 33.26%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.2%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.7%
- Önceki
- 2.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.2%
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.7%
- Önceki
- 2.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.3%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.9%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 420
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 550
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki