ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12.30 USD 0.10 (0.81%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ECF a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.30 et à un maximum de 12.40.

Suivez la dynamique Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ECF aujourd'hui ?

L'action Ellsworth Growth and Income Fund Ltd est cotée à 12.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.30 - 12.40, a clôturé hier à 12.40 et son volume d'échange a atteint 48. Le graphique en temps réel du cours de ECF présente ces mises à jour.

L'action Ellsworth Growth and Income Fund Ltd verse-t-elle des dividendes ?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd est actuellement valorisé à 12.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ECF.

Comment acheter des actions ECF ?

Vous pouvez acheter des actions Ellsworth Growth and Income Fund Ltd au cours actuel de 12.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.30 ou de 12.60, le 48 et le -0.81% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ECF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ECF ?

Investir dans Ellsworth Growth and Income Fund Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.15 - 12.55 et le prix actuel 12.30. Beaucoup comparent 6.22% et 34.72% avant de passer des ordres à 12.30 ou 12.60. Consultez le graphique du cours de ECF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD ?

Le cours le plus élevé de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD l'année dernière était 12.55. Au cours de 8.15 - 12.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD ?

Le cours le plus bas de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) sur l'année a été 8.15. Sa comparaison avec 12.30 et 8.15 - 12.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ECF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ECF a-t-elle été divisée ?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.40 et 33.26% après les opérations sur titres.

Range quotidien
12.30 12.40
Range Annuel
8.15 12.55
Clôture Précédente
12.40
Ouverture
12.40
Bid
12.30
Ask
12.60
Plus Bas
12.30
Plus Haut
12.40
Volume
48
Changement quotidien
-0.81%
Changement Mensuel
6.22%
Changement à 6 Mois
34.72%
Changement Annuel
33.26%
