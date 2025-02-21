- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd
Le taux de change de ECF a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.30 et à un maximum de 12.40.
Suivez la dynamique Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECF Nouvelles
- CCD: Improved Valuation Strengthens Thesis (NASDAQ:CCD)
- Ellsworth Growth And Income Fund Ltd. Q2 2025 Commentary
- Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does
- Looking For Balance Between Risk An Return: ECF And Its Preferred Stock
- BCV: An Improving Convertible Bond Fund, Should Be Better Than Traditional Bonds
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- NCV: Appealing Discount But Weak Track Record To Peers
- NCV: A Fully Covered 12% Yield That Is Hard To Ignore (NYSE:NCV)
- NCZ CEF: Convertibles Should Be Superior To Traditional Bonds
- CCD CEF: A Better Way To Play Bonds, Albeit A Pricey One
- ECF: Blended CEF Of Convertible Securities And Equities (NYSE:ECF)
- CEF Weekly Review: CLO Equity CEF NAVs Slide For A Second Month
- Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (NYSE: ECF) Increases Quarterly Distribution 23% to $0.16 Per Share From $0.13 Per Share
- NCV: High Yield And Fully Covered Distribution (NYSE:NCV)
- CHI: Looking At Recession Exposure (NASDAQ:CHI)
- ECF: Discount Remains Attractive As The Fund Continues To Perform Well (NYSE:ECF)
- CHY: Well-Positioned, But Extremely Expensive (NASDAQ:CHY)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ECF aujourd'hui ?
L'action Ellsworth Growth and Income Fund Ltd est cotée à 12.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.30 - 12.40, a clôturé hier à 12.40 et son volume d'échange a atteint 48. Le graphique en temps réel du cours de ECF présente ces mises à jour.
L'action Ellsworth Growth and Income Fund Ltd verse-t-elle des dividendes ?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd est actuellement valorisé à 12.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ECF.
Comment acheter des actions ECF ?
Vous pouvez acheter des actions Ellsworth Growth and Income Fund Ltd au cours actuel de 12.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.30 ou de 12.60, le 48 et le -0.81% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ECF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ECF ?
Investir dans Ellsworth Growth and Income Fund Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.15 - 12.55 et le prix actuel 12.30. Beaucoup comparent 6.22% et 34.72% avant de passer des ordres à 12.30 ou 12.60. Consultez le graphique du cours de ECF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD ?
Le cours le plus élevé de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD l'année dernière était 12.55. Au cours de 8.15 - 12.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD ?
Le cours le plus bas de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) sur l'année a été 8.15. Sa comparaison avec 12.30 et 8.15 - 12.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ECF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ECF a-t-elle été divisée ?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.40 et 33.26% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.40
- Ouverture
- 12.40
- Bid
- 12.30
- Ask
- 12.60
- Plus Bas
- 12.30
- Plus Haut
- 12.40
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- -0.81%
- Changement Mensuel
- 6.22%
- Changement à 6 Mois
- 34.72%
- Changement Annuel
- 33.26%
- Act
-
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 2.7%
- Prev
- 2.9%
- Act
-
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 2.7%
- Prev
- 2.7%
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.9%
- Prev
- 0.9%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 420
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 550
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev