QuotazioniSezioni
Valute / ECF
Tornare a Azioni

ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12.30 USD 0.10 (0.81%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECF ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.30 e ad un massimo di 12.40.

Segui le dinamiche di Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ECF oggi?

Oggi le azioni Ellsworth Growth and Income Fund Ltd sono prezzate a 12.30. Viene scambiato all'interno di 12.30 - 12.40, la chiusura di ieri è stata 12.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ECF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ellsworth Growth and Income Fund Ltd pagano dividendi?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd è attualmente valutato a 12.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 33.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ECF.

Come acquistare azioni ECF?

Puoi acquistare azioni Ellsworth Growth and Income Fund Ltd al prezzo attuale di 12.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.30 o 12.60, mentre 48 e -0.81% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ECF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ECF?

Investire in Ellsworth Growth and Income Fund Ltd implica considerare l'intervallo annuale 8.15 - 12.55 e il prezzo attuale 12.30. Molti confrontano 6.22% e 34.72% prima di effettuare ordini su 12.30 o 12.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ECF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

Il prezzo massimo di ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD nell'ultimo anno è stato 12.55. All'interno di 8.15 - 12.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellsworth Growth and Income Fund Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

Il prezzo più basso di ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) nel corso dell'anno è stato 8.15. Confrontandolo con gli attuali 12.30 e 8.15 - 12.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ECF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ECF?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.40 e 33.26%.

Intervallo Giornaliero
12.30 12.40
Intervallo Annuale
8.15 12.55
Chiusura Precedente
12.40
Apertura
12.40
Bid
12.30
Ask
12.60
Minimo
12.30
Massimo
12.40
Volume
48
Variazione giornaliera
-0.81%
Variazione Mensile
6.22%
Variazione Semestrale
34.72%
Variazione Annuale
33.26%
31 ottobre, venerdì
12:30
USD
Indice dei Prezzi Core PCE m/m
Agire
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
12:30
USD
Indice dei Prezzi CORE PCE a/a
Agire
Fcst
2.7%
Prev
2.9%
12:30
USD
Indice dei Prezzi PCE m/m
Agire
Fcst
0.2%
Prev
0.3%
12:30
USD
Indice dei Prezzi PCE a/a
Agire
Fcst
2.7%
Prev
2.7%
12:30
USD
Spesa Personale m/m
Agire
Fcst
0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Indice dei Costi di Occupazione trim./trim.
Agire
Fcst
0.9%
Prev
0.9%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
420
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
550
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev