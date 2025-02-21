クォートセクション
通貨 / ECF
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12.30 USD 0.10 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ECFの今日の為替レートは、-0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり12.30の安値と12.40の高値で取引されました。

Ellsworth Growth and Income Fund Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ECF株の現在の価格は？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltdの株価は本日12.30です。12.30 - 12.40内で取引され、前日の終値は12.40、取引量は48に達しました。ECFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ellsworth Growth and Income Fund Ltdの株は配当を出しますか？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltdの現在の価格は12.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.26%やUSDにも注目します。ECFの動きはライブチャートで確認できます。

ECF株を買う方法は？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltdの株は現在12.30で購入可能です。注文は通常12.30または12.60付近で行われ、48や-0.81%が市場の動きを示します。ECFの最新情報はライブチャートで確認できます。

ECF株に投資する方法は？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltdへの投資では、年間の値幅8.15 - 12.55と現在の12.30を考慮します。注文は多くの場合12.30や12.60で行われる前に、6.22%や34.72%と比較されます。ECFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTDの株の最高値は？

ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTDの過去1年の最高値は12.55でした。8.15 - 12.55内で株価は大きく変動し、12.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ellsworth Growth and Income Fund Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTDの株の最低値は？

ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD(ECF)の年間最安値は8.15でした。現在の12.30や8.15 - 12.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ECFの動きはライブチャートで確認できます。

ECFの株式分割はいつ行われましたか？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.40、33.26%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
12.30 12.40
1年のレンジ
8.15 12.55
以前の終値
12.40
始値
12.40
買値
12.30
買値
12.60
安値
12.30
高値
12.40
出来高
48
1日の変化
-0.81%
1ヶ月の変化
6.22%
6ヶ月の変化
34.72%
1年の変化
33.26%
