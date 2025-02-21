CotaçõesSeções
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12.30 USD 0.10 (0.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ECF para hoje mudou para -0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.30 e o mais alto foi 12.40.

Veja a dinâmica do par de moedas Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ECF hoje?

Hoje Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) está avaliado em 12.30. O instrumento é negociado dentro de 12.30 - 12.40, o fechamento de ontem foi 12.40, e o volume de negociação atingiu 48. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ECF em tempo real.

As ações de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd pagam dividendos?

Atualmente Ellsworth Growth and Income Fund Ltd está avaliado em 12.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 33.26% e USD. Monitore os movimentos de ECF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ECF?

Você pode comprar ações de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) pelo preço atual 12.30. Ordens geralmente são executadas perto de 12.30 ou 12.60, enquanto 48 e -0.81% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ECF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ECF?

Investir em Ellsworth Growth and Income Fund Ltd envolve considerar a faixa anual 8.15 - 12.55 e o preço atual 12.30. Muitos comparam 6.22% e 34.72% antes de enviar ordens em 12.30 ou 12.60. Estude as mudanças diárias de preço de ECF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

O maior preço de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) no último ano foi 12.55. As ações oscilaram bastante dentro de 8.15 - 12.55, e a comparação com 12.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

O menor preço de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) no ano foi 8.15. A comparação com o preço atual 12.30 e 8.15 - 12.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ECF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ECF?

No passado Ellsworth Growth and Income Fund Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.40 e 33.26% após os eventos corporativos.

Faixa diária
12.30 12.40
Faixa anual
8.15 12.55
Fechamento anterior
12.40
Open
12.40
Bid
12.30
Ask
12.60
Low
12.30
High
12.40
Volume
48
Mudança diária
-0.81%
Mudança mensal
6.22%
Mudança de 6 meses
34.72%
Mudança anual
33.26%
31 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.2%
Prév.
0.2%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual)
Atu.
Projeç.
2.7%
Prév.
2.9%
12:30
USD
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.2%
Prév.
0.3%
12:30
USD
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual)
Atu.
Projeç.
2.7%
Prév.
2.7%
12:30
USD
Gastos Pessoais (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.3%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Índice do Custo do Emprego (Trimestral)
Atu.
Projeç.
0.9%
Prév.
0.9%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
420
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
550
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.