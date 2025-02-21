- Panorámica
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd
El tipo de cambio de ECF de hoy ha cambiado un -0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.30, mientras que el máximo ha alcanzado 12.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ECF News
- CCD: Improved Valuation Strengthens Thesis (NASDAQ:CCD)
- Ellsworth Growth And Income Fund Ltd. Q2 2025 Commentary
- Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does
- Looking For Balance Between Risk An Return: ECF And Its Preferred Stock
- BCV: An Improving Convertible Bond Fund, Should Be Better Than Traditional Bonds
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of June 2025
- NCV: Appealing Discount But Weak Track Record To Peers
- NCV: A Fully Covered 12% Yield That Is Hard To Ignore (NYSE:NCV)
- NCZ CEF: Convertibles Should Be Superior To Traditional Bonds
- CCD CEF: A Better Way To Play Bonds, Albeit A Pricey One
- ECF: Blended CEF Of Convertible Securities And Equities (NYSE:ECF)
- CEF Weekly Review: CLO Equity CEF NAVs Slide For A Second Month
- Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (NYSE: ECF) Increases Quarterly Distribution 23% to $0.16 Per Share From $0.13 Per Share
- NCV: High Yield And Fully Covered Distribution (NYSE:NCV)
- CHI: Looking At Recession Exposure (NASDAQ:CHI)
- ECF: Discount Remains Attractive As The Fund Continues To Perform Well (NYSE:ECF)
- CHY: Well-Positioned, But Extremely Expensive (NASDAQ:CHY)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ECF hoy?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) se evalúa hoy en 12.30. El instrumento se negocia dentro de 12.30 - 12.40; el cierre de ayer ha sido 12.40 y el volumen comercial ha alcanzado 48. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ECF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd se evalúa actualmente en 12.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 33.26% y USD. Monitoree los movimientos de ECF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ECF?
Puede comprar acciones de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) al precio actual de 12.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.30 o 12.60, mientras que 48 y -0.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ECF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ECF?
Invertir en Ellsworth Growth and Income Fund Ltd implica tener en cuenta el rango anual 8.15 - 12.55 y el precio actual 12.30. Muchos comparan 6.22% y 34.72% antes de colocar órdenes en 12.30 o 12.60. Estudie los cambios diarios de precios de ECF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?
El precio más alto de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) en el último año ha sido 12.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.15 - 12.55, una comparación con 12.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?
El precio más bajo de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) para el año ha sido 8.15. La comparación con los actuales 12.30 y 8.15 - 12.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ECF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ECF?
En el pasado, Ellsworth Growth and Income Fund Ltd ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.40 y 33.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 12.40
- Open
- 12.40
- Bid
- 12.30
- Ask
- 12.60
- Low
- 12.30
- High
- 12.40
- Volumen
- 48
- Cambio diario
- -0.81%
- Cambio mensual
- 6.22%
- Cambio a 6 meses
- 34.72%
- Cambio anual
- 33.26%
