CotizacionesSecciones
Divisas / ECF
Volver a Acciones

ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12.30 USD 0.10 (0.81%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ECF de hoy ha cambiado un -0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.30, mientras que el máximo ha alcanzado 12.40.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECF News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ECF hoy?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) se evalúa hoy en 12.30. El instrumento se negocia dentro de 12.30 - 12.40; el cierre de ayer ha sido 12.40 y el volumen comercial ha alcanzado 48. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ECF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd se evalúa actualmente en 12.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 33.26% y USD. Monitoree los movimientos de ECF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ECF?

Puede comprar acciones de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) al precio actual de 12.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.30 o 12.60, mientras que 48 y -0.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ECF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ECF?

Invertir en Ellsworth Growth and Income Fund Ltd implica tener en cuenta el rango anual 8.15 - 12.55 y el precio actual 12.30. Muchos comparan 6.22% y 34.72% antes de colocar órdenes en 12.30 o 12.60. Estudie los cambios diarios de precios de ECF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

El precio más alto de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) en el último año ha sido 12.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.15 - 12.55, una comparación con 12.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ellsworth Growth and Income Fund Ltd en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

El precio más bajo de ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) para el año ha sido 8.15. La comparación con los actuales 12.30 y 8.15 - 12.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ECF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ECF?

En el pasado, Ellsworth Growth and Income Fund Ltd ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.40 y 33.26% después de las acciones corporativas.

Rango diario
12.30 12.40
Rango anual
8.15 12.55
Cierres anteriores
12.40
Open
12.40
Bid
12.30
Ask
12.60
Low
12.30
High
12.40
Volumen
48
Cambio diario
-0.81%
Cambio mensual
6.22%
Cambio a 6 meses
34.72%
Cambio anual
33.26%
31 octubre, viernes
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.9%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.3%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.7%
12:30
USD
Gastos de las Personas Físicas m/m
Act.
Pronós.
0.3%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Índice de Coste del Empleo t/t
Act.
Pronós.
0.9%
Prev.
0.9%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
420
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
550
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.