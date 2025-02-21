- Обзор рынка
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd
Курс ECF за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.30, а максимальная — 12.40.
Следите за динамикой Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ECF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ECF сегодня?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) сегодня оценивается на уровне 12.30. Инструмент торгуется в пределах 12.30 - 12.40, вчерашнее закрытие составило 12.40, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ECF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ellsworth Growth and Income Fund Ltd?
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd в настоящее время оценивается в 12.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.26% и USD. Отслеживайте движения ECF на графике в реальном времени.
Как купить акции ECF?
Вы можете купить акции Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) по текущей цене 12.30. Ордера обычно размещаются около 12.30 или 12.60, тогда как 48 и -0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ECF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ECF?
Инвестирование в Ellsworth Growth and Income Fund Ltd предполагает учет годового диапазона 8.15 - 12.55 и текущей цены 12.30. Многие сравнивают 6.22% и 34.72% перед размещением ордеров на 12.30 или 12.60. Изучайте ежедневные изменения цены ECF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?
Самая высокая цена ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) за последний год составила 12.55. Акции заметно колебались в пределах 8.15 - 12.55, сравнение с 12.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ellsworth Growth and Income Fund Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?
Самая низкая цена ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) за год составила 8.15. Сравнение с текущими 12.30 и 8.15 - 12.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ECF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ECF?
В прошлом Ellsworth Growth and Income Fund Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.40 и 33.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.40
- Open
- 12.40
- Bid
- 12.30
- Ask
- 12.60
- Low
- 12.30
- High
- 12.40
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 6.22%
- 6-месячное изменение
- 34.72%
- Годовое изменение
- 33.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.7%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.7%
- Пред.
- 2.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.3%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.9%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 420
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 550
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.