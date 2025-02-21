KurseKategorien
Währungen / ECF
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12.30 USD 0.10 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECF hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.30 bis zu einem Hoch von 12.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ellsworth Growth and Income Fund Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ECF News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ECF heute?

Die Aktie von Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) notiert heute bei 12.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.30 - 12.40 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.40 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von ECF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ECF Dividenden?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd wird derzeit mit 12.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 33.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ECF zu verfolgen.

Wie kaufe ich ECF-Aktien?

Sie können Aktien von Ellsworth Growth and Income Fund Ltd (ECF) zum aktuellen Kurs von 12.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.30 oder 12.60 platziert, während 48 und -0.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ECF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ECF-Aktien?

Bei einer Investition in Ellsworth Growth and Income Fund Ltd müssen die jährliche Spanne 8.15 - 12.55 und der aktuelle Kurs 12.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.22% und 34.72%, bevor sie Orders zu 12.30 oder 12.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ECF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

Der höchste Kurs von ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) im vergangenen Jahr lag bei 12.55. Innerhalb von 8.15 - 12.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellsworth Growth and Income Fund Ltd mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD?

Der niedrigste Kurs von ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD (ECF) im Laufe des Jahres betrug 8.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.30 und der Spanne 8.15 - 12.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ECF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ECF statt?

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.40 und 33.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
12.30 12.40
Jahresspanne
8.15 12.55
Vorheriger Schlusskurs
12.40
Eröffnung
12.40
Bid
12.30
Ask
12.60
Tief
12.30
Hoch
12.40
Volumen
48
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
6.22%
6-Monatsänderung
34.72%
Jahresänderung
33.26%
31 Oktober, Freitag
12:30
USD
Kern PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.2%
12:30
USD
Kern PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.9%
12:30
USD
PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.3%
12:30
USD
PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.7%
12:30
USD
Privater Konsum m/m
Akt
Erw
0.3%
Vorh
0.6%
12:30
USD
Beschäftigungskostenindex q/q
Akt
Erw
0.9%
Vorh
0.9%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
420
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
550
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh