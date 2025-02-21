报价部分
货币 / ECF
ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12.30 USD 0.10 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ECF汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点12.30和高点12.40进行交易。

关注Ellsworth Growth and Income Fund Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ECF新闻

常见问题解答

ECF股票今天的价格是多少？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd股票今天的定价为12.30。它在12.30 - 12.40范围内交易，昨天的收盘价为12.40，交易量达到48。ECF的实时价格图表显示了这些更新。

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd股票是否支付股息？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd目前的价值为12.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.26%和USD。实时查看图表以跟踪ECF走势。

如何购买ECF股票？

您可以以12.30的当前价格购买Ellsworth Growth and Income Fund Ltd股票。订单通常设置在12.30或12.60附近，而48和-0.81%显示市场活动。立即关注ECF的实时图表更新。

如何投资ECF股票？

投资Ellsworth Growth and Income Fund Ltd需要考虑年度范围8.15 - 12.55和当前价格12.30。许多人在以12.30或12.60下订单之前，会比较6.22%和。实时查看ECF价格图表，了解每日变化。

ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD的最高价格是12.55。在8.15 - 12.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ellsworth Growth and Income Fund Ltd的绩效。

ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD股票的最低价格是多少？

ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD（ECF）的最低价格为8.15。将其与当前的12.30和8.15 - 12.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ECF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ECF股票是什么时候拆分的？

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.40和33.26%中可见。

日范围
12.30 12.40
年范围
8.15 12.55
前一天收盘价
12.40
开盘价
12.40
卖价
12.30
买价
12.60
最低价
12.30
最高价
12.40
交易量
48
日变化
-0.81%
月变化
6.22%
6个月变化
34.72%
年变化
33.26%
