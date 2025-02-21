ECF: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd
今日ECF汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点12.30和高点12.40进行交易。
关注Ellsworth Growth and Income Fund Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECF新闻
常见问题解答
ECF股票今天的价格是多少？
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd股票今天的定价为12.30。它在12.30 - 12.40范围内交易，昨天的收盘价为12.40，交易量达到48。ECF的实时价格图表显示了这些更新。
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd股票是否支付股息？
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd目前的价值为12.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.26%和USD。实时查看图表以跟踪ECF走势。
如何购买ECF股票？
您可以以12.30的当前价格购买Ellsworth Growth and Income Fund Ltd股票。订单通常设置在12.30或12.60附近，而48和-0.81%显示市场活动。立即关注ECF的实时图表更新。
如何投资ECF股票？
投资Ellsworth Growth and Income Fund Ltd需要考虑年度范围8.15 - 12.55和当前价格12.30。许多人在以12.30或12.60下订单之前，会比较6.22%和。实时查看ECF价格图表，了解每日变化。
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD的最高价格是12.55。在8.15 - 12.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ellsworth Growth and Income Fund Ltd的绩效。
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD股票的最低价格是多少？
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD（ECF）的最低价格为8.15。将其与当前的12.30和8.15 - 12.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ECF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ECF股票是什么时候拆分的？
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.40和33.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.40
- 开盘价
- 12.40
- 卖价
- 12.30
- 买价
- 12.60
- 最低价
- 12.30
- 最高价
- 12.40
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- 6.22%
- 6个月变化
- 34.72%
- 年变化
- 33.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.3%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.9%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 420
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 550
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值