Dövizler / DXC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DXC: DXC Technology Company
13.78 USD 0.51 (3.57%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DXC fiyatı bugün -3.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.77 ve Yüksek fiyatı olarak 14.42 aralığında işlem gördü.
DXC Technology Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXC haberleri
- DXC Technology: Quiet Progress, Low Expectations, And A Setup Now Worth Buying Into (DXC)
- UBS, Mphasis hissesini büyüme potansiyeli nedeniyle Al tavsiyesi ile başlattı
- Mphasis stock initiated with Buy rating at UBS on growth recovery potential
- UBS initiates Mphasis stock with Buy rating, sees growth acceleration
- DXC implements Oracle Cloud system for New Zealand’s Meridian Energy
- DXC and Boomi partner to accelerate enterprise AI adoption
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- Gonzalez Anthony sells $169k in DXC Technology (DXC) stock
- DXC Technology opens new office in Buenos Aires to expand Latin America presence
- DXC (DXC) Q1 Revenue Tops Estimates
- Dxc technology stock hits 52-week low at 13.43 USD
- DXC Stock Gains 4% as Q1 Earnings and Revenues Crush Estimates
- DXC Technology Company 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DXC)
- DXC Technology Company (DXC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, DXC Technology (DXC) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- DXC Technology Company. (DXC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DXC Technology Q1 FY26 slides: Bookings growth continues despite revenue decline
- DXC Technology shares jump as earnings beat expectations
- DXC raises annual forecast on robust cloud demand
- Implied Volatility Surging for DXC Technology Stock Options
- Unisys Stock Gains on Q2 Earnings & Revenue Beat, Lifts 2025 View
- Leidos (LDOS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Should You Buy, Sell, or Hold Unisys Stock Before Q2 Earnings?
- UIS vs. DXC: Which IT Services Stock is the Better Buy Now?
Günlük aralık
13.77 14.42
Yıllık aralık
12.24 24.84
- Önceki kapanış
- 14.29
- Açılış
- 14.36
- Satış
- 13.78
- Alış
- 14.08
- Düşük
- 13.77
- Yüksek
- 14.42
- Hacim
- 3.136 K
- Günlük değişim
- -3.57%
- Aylık değişim
- -2.89%
- 6 aylık değişim
- -19.32%
- Yıllık değişim
- -33.49%
21 Eylül, Pazar