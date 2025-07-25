Divisas / DXC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DXC: DXC Technology Company
14.01 USD 0.06 (0.43%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DXC de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.93, mientras que el máximo ha alcanzado 14.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DXC Technology Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXC News
- DXC Technology: Quiet Progress, Low Expectations, And A Setup Now Worth Buying Into (DXC)
- Mphasis stock initiated with Buy rating at UBS on growth recovery potential
- UBS initiates Mphasis stock with Buy rating, sees growth acceleration
- DXC implements Oracle Cloud system for New Zealand’s Meridian Energy
- DXC and Boomi partner to accelerate enterprise AI adoption
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- Gonzalez Anthony sells $169k in DXC Technology (DXC) stock
- DXC Technology opens new office in Buenos Aires to expand Latin America presence
- DXC (DXC) Q1 Revenue Tops Estimates
- Dxc technology stock hits 52-week low at 13.43 USD
- DXC Stock Gains 4% as Q1 Earnings and Revenues Crush Estimates
- DXC Technology Company 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DXC)
- DXC Technology Company (DXC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, DXC Technology (DXC) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- DXC Technology Company. (DXC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DXC Technology Q1 FY26 slides: Bookings growth continues despite revenue decline
- DXC Technology shares jump as earnings beat expectations
- DXC raises annual forecast on robust cloud demand
- Implied Volatility Surging for DXC Technology Stock Options
- Unisys Stock Gains on Q2 Earnings & Revenue Beat, Lifts 2025 View
- Leidos (LDOS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Should You Buy, Sell, or Hold Unisys Stock Before Q2 Earnings?
- UIS vs. DXC: Which IT Services Stock is the Better Buy Now?
- DXC Technology adopts new segment reporting structure for fiscal 2026
Rango diario
13.93 14.46
Rango anual
12.24 24.84
- Cierres anteriores
- 14.07
- Open
- 14.07
- Bid
- 14.01
- Ask
- 14.31
- Low
- 13.93
- High
- 14.46
- Volumen
- 2.390 K
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- -1.27%
- Cambio a 6 meses
- -17.97%
- Cambio anual
- -32.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B